Gerardo Milman enfatizó que “no tiene nada que ver con el servicio militar”

El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gerardo Milman, dialogó con Romina Manguel sobre la implementación del Servicio Cívico que apunta, según informó, a brindar “oportunidades de formación en valores democráticos y republicanos” a jóvenes de 16 a 20 años que se inscriban voluntariamente, y que brindará Gendarmería Nacional, pero “con profesores civiles”.

“No hay casco, no hay verde, no hay armas, no hay borceguíes” @gmilman sobre el Servicio Cívico Voluntario. Con @rominamanguel

