El juez “Rossi tiene que ir preso, pero hay que mejorar el sistema y dejar el odio a un costado”

En una nota a fondo con el papá de Micaela, la chica asesinada por el presunto culpable Sebastián Wagner, habló de todo: el llamado del Papa Francisco, el asesino de su hija, cómo concebía la vida Micaela y su militancia en el Movimiento Evita, el Juez Rossi y la necesidad de la mejora del sistema. Al ser consultado sobre sus palabras de paz tras encontrar el cuerpo de su hija, manifestó:”No se como salieron esas palabras. yo si sabía lo primero que tenía que decir, que era el agradecimiento a esos milicos y a ese fiscal que yo los vi laburar y que me cambiaron el pre concepto que yo tenía de la policía, no quiero generalizar, yo hablo de la gente que estuvo conmigo”.

Mas tarde, contó:”El viernes a la tarde me di cuenta que el sábado iba a pasar algo” y se lo dije a un amigo. El sábado, después de las declaraciones, la gente de canal 9 ahora me hizo una entrevista en la que me pude explayar un poco mas y cuando terminó, le pregunté a mi amigo si había podido transmitir lo que quería porque yo no sabía lo que le había llegado a la gente. Uno a veces solo habla con la cabeza, a veces habla con el corazón y a veces habla con las tripas, y el me dijo: trasmitiste todo, es mas, no hablaste vos, habló Micaela. Creo que Micaela habló a través de mi cuerpo”, se quebró. Esa es la explicación que yo doy.

Micaela era una militancia de barrio y la militancia de barrio no era llevarle la mayor cantidad de veces que pudiera, una taza de leche al mas necesitado. Micaela sabía que quería”Lo que ella quería era cambiar la realidad”.