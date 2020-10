García: “Estamos en una convivencia continua con el virus”

En el mensaje audiovisual del Ministerio de Salud y Ambiente, su titular Claudio García, expuso acerca de las acciones que se concretan desde el Gobierno de Santa Cruz para impulsar medidas de prevención en las localidades. Además resaltó aspectos de la situación epidemiológica en la que se encuentra la provincia, e instó a la comunidad a cuidarse y a tomar conciencia acerca de la convivencia con el COVID – 19.

En primera instancia, el Ministro de Salud y Ambiente de Santa Cruz se refirió a las pautas relacionadas con el aislamiento y distanciamiento social que son propiciadas e impulsadas por el Gobierno Provincial y validadas por el Gobierno Nacional. “En este aspecto, todos saben que tenemos tres localidades que en este momento se encuentran en la fase de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Se trata de Río Gallegos, El Calafate y Caleta Olivia y las mismas tienen una situación epidemiológica particular”, expuso.

En cuanto al panorama que se presenta en Río Gallegos y El Calafate, indicó que si bien el número de casos aumenta, tienen un número relativamente estable en cantidad de contagios, en tanto, que en Zona Norte, principalmente en Caleta Olivia, cantidad de contagios viene en número creciente.

“Básicamente el mensaje es para estos lugares, especialmente para Puerto Deseado y Caleta Olivia. Son lugares donde el número de casos se incrementó y esto a su vez pone en situación de estrés al sistema sanitario”, enfatizó.

En otra parte del diálogo con la comunidad, García destacó que “todas las acciones que corresponden al envío de insumos, medicación y recurso humano para todos los hospitales de la provincial de la provincia de Santa Cruz y especialmente aquellos que se encuentran en el marco del brote o en ASPO, se encuentran compensados”. A su vez, aclaró que dichos nosocomios, remarcó que los mismos presentan la cantidad adecuada de personas para las prestaciones que tienen que ser brindadas.

“Nosotros como ustedes saben, las principales acciones en las cuales se basan las medidas preventivas, están relacionadas con la disminución de la circulación y también a las medidas de aislamiento y distanciamiento social. Son la mejor herramienta que tenemos en este momento para poder mitigar y yugular la pandemia en nuestras localidades”, manifestó.

Asimismo, expresó que todas las medidas tienen como objetivo principal, disminuir la cantidad de contagios que se producen en cada uno de los puntos de la provincia de Santa Cruz.

“El principal mensaje que queremos transmitir a diario está orientado a tratar de evitar la cadena de contagio, detectar rápidamente los brotes y cortar los mismos para que no se sigan sucediendo más casos”, consideró.

Respecto a las acciones que se concretan desde el Gobierno de Santa Cruz a través de la Cartera Sanitaria, sostuvo: “Una de las principales acciones que estamos haciendo, está centrada en los mecanismos de abordaje territorial que tiene entre alguna de sus funciones, la existencia de Puestos Fijos de Detección, principalmente en aquellos lugares que tienen ASPO, y también la posibilidad de realizar el dosaje o determinaciones en el domicilio, es decir ir casa por casa”.

“La estrategia de abordaje territorial busca detectar casos pasa ser rápidamente determinado como positivos y para que los mismos sean aislados y a su vez a los contactos estrechos, indicarles el aislamiento que corresponde para que no sigan contagiando al resto de las personas”, explicó.

En ese contexto, el Ministro insistió en remarcar que “estamos en una convivencia continua con el virus”. “El virus llegó al país y a nuestra provincia con una característica de tipo sostenida y creemos que va a haber un tiempo largo en el cual coexista con nosotros y hasta que no tengamos la vacuna y las terapéuticas, nuestro modo de vida será el de cuidarnos mucho. Cuidar a nuestros hijos y a los adultos mayores porque son sectores que tienen vulnerabilidad”, subrayó.

Antes de concluir con la conversación diaria con la comunidad, García aprovechó la oportunidad para saludar los pediatras porque hoy se conmemora el día de la pediatría. “El reconocimiento a los pediatras que forman parte de este gran equipo de salud que hoy está firmemente dándole lucha a la pandemia y logrando este resultado que estamos viendo en el aspecto sanitario que es salvar vidas, prevenir contagios y tener una presencia territorial muy importante porque esta es la vacuna que hoy tenemos. Este es el mecanismo único de prevención aprobado hasta que tengamos la posibilidad de actuar preventiva o terapéuticamente”, finalizó.