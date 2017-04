García Elorrio: Le advertimos a la Provincia sobre las empresas contratistas y su financiamiento

El legislador Aurelio García Elorrio manifestó sus criticas por lo sucedido en relación a las obras de gasoductos para la provincia. García Elorrio indicó que desde un comienzo un grupo de legisladores cuestionaron las empresas contratadas y la forma de financiamiento y, tras la pérdida de tiempo de años, se confirmaron sus aseveraciones. “La primera licitación 2008/2009 se cayó porque, según la Provincia, la Nación no le había dado los avales. En 2014 apareció un arrepentido de Brasil diciendo que había recibido sobornos. Ese el el antecedente de estos gasoductos.

Cuando vinieron a la legislatura ya teníamos las antenas paradas por las empresas que venían. Una de las características era el financiamiento internacional. Nosotros le decíamos que habían contratado empresas peligrosas y lo segundo que no les iba a ser fácil conseguir el financiamiento porque quien le iba a prestar a Odebrecht. Y en los bancos chinos le decíamos que tuviera cuidado porque los del HSBC estaban presos en España porque blanqueaban plata de la mafia china en Europa, que si no podían traer algo mas serio para financiarnos. Sospechábamos que detrás de Odebrecht iban a caer empresas argentinas como Electroingeniería y otras. Estamos hablando de obras de 800 millones de dolares. Si en las obras locales sospechamos que un 7% se queda donde no se debe, imagínese el 7 o 10% de 800 millones de dolares. Se perdieron dos años porque el gobierno de Córdoba esta muy acollarado con Electroingenieria y Iecsa. Se los van a dar ellos y después lo va pagar la provincia. La provincia está en la timba financiera con los bonos, por eso deciden no esperar a los chinos.” Aurelio García Elorrio, legislador unicameral bloque Encuentro Vecinal Córdoba.