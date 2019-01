Garay: “Me parece atinada la decisión de suspender el carnaval de Libres”

El intendente Mariano Garay se refirió a la situación hídrica que atraviesa Santo Tomé y toda la zona, y a los trabajos que se vinieron realizando para poder salir adelante, y afirmó que de complicarse la situación, no dudaría en la suspensión del carnaval.

“Hace unos días, la semana pasada cuando cayeron esos 360 ml fue lo que nos complicó, varias familias se vieron afectadas y decidieron salir de sus casas, y las llevamos a la iglesia del Pastor Velázquez. Ocho familias fueron ahí, y otras no quisieron salir. Nos comunicamos con Provincia y recibimos ayuda de colchones, frazadas, comestibles, y con eso se salió también a distintos lugares.

“El año pasado se hizo limpieza de los arroyos Picardía y Tapera, que son los principales arroyos. Y este año se prevé continuar con este trabajo. Eso sirvió para que la lluvia se escurra rápidamente”

“Tuvimos el pico máximo de ocho familias evacuadas. Se mantienen en cuatro familias el número, las casas estaban demasiado húmedas, y habría que hacer algunos arreglos en esas viviendas. Y tienen chicos, y no queremos que se vayan así” (Mariano Garay)

Además, se refirió a la decisión de suspender el carnaval en Paso de los Libres, lo que consideró ” muy atinada. Hay gente que la está pasando mal”. No obstante dijo: “Siempre hay gente que está en desacuerdo cuando se toman este tipo de decisiones”.

Aseguró que “Santo Tomé no está en la misma situación de Libres, tenemos la situación controlada siempre y cuando el río no suba. Hoy el río está en 5.98 metros creciendo, se va a estacionar en 6 metros y poquito. Nuestra situación no es compleja como en Libres. Según el pronóstico la semana que vienen pararán un poco las lluvias. No es la misma situación, pero si fuera, no dudaríamos en tomar una decisión similar”.