Gallardo apostó a la estrategia de esconder

Marcelo Gallardo no confirmó el equipo para disputar la Final de La Copa Libertadores de América, pero no significa que no lo tenga definido. La especulación con la información que los entrenadores brindan también es parte de la estrategia.

El entrenador de River realizó varias pruebas. En el partido de ida sorprendió con el ingreso de Martinez Quarta y una línea de tres marcadores centrales cuando en la previa no era considerada en ninguna de las especulaciones. Este último antecedente es un indicador para no aventurarse desde los medios en la ansiedad de tener “el equipo confirmado”

Lo cierto es que en las últimas prácticas de Cardales, Gallardo movió fichas. en el tablero parece tener claro 10 de los 11 nombres. Pero el que resta definir podría mover el dispositivo táctico y la estrategia del equipo. Por los distintos matices que puede tener River si ese ligar es para Quintero, Mora o Martinez Quarta. Sí: un mediocampista, un marcador central y un delantero dirimen por un lugar, así de disimiles son las posibilidades que maneja el entrenador de River. Las dudas sobre sólo un jugador pero que puede definir la intención del planteo colectivo.

Los otros 1o parecen estar firmes: Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco, Ponzio, Enzo Perez, Exequiel Palacios, Pity Martinez y Pratto.

Falta un nombre para confirmar el equipo para la final. Será el que termine de configurar el plan que todavía guarda Gallardo.