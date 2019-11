Gallardo le Respondió a Riquelme

En los últimos días empezó a tomar fuerza un supuesto interés que vinculaba el futuro de Marcelo Gallardo con el Barcelona. El entrenador Millonario habló en conferencia de prensa sobre este tema:

“No he escuchado a nadie concretamente, ninguna otra parte se presentó para hacer una gestión iniciativa sabiendo que estamos en una instancia de mucha importancia para la institución, jugando partidos definitorios. Es claro que no existe nada que me desenfoque de los objetivos que tenemos por delante”.

Luego se encargó de responde a Riquelme sus dichos de ayer donde lo trató de genio pero indicó que en el Mundial de Clubes no compitió:

“No comparto, primero lo de ‘genio’ ni tampoco que ‘no competimos’. Fuimos a competir y perdimos. En cuanto a la distancia y diferencias que hay con los grandes equipos de Europa en relación a los grandes equipos de Sudamérica, ahí no necesitas ser ningún genio para saber que hay diferencias muy importantes. Nosotros perdimos contra un muy buen Barcelona pero un equipo que llegó muy bien”

“Román tiene tiempo para comer asado, hablar y analizar el fútbol, mientras yo tengo que pensar en lo que tenemos por delante. No tengo tiempo de analizar un comentario de él. Este equipo viene compitiendo hace mucho tiempo y se viene sosteniendo, eso es para destacar. No es fácil sostenerte en Sudamérica siendo competitivo”.