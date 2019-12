Gallardo habló de la intención de ir por mas

Lo que hemos hecho hasta acá ha sido muy bueno. Tampoco quiero decir algo que pueda generar confusión o algo por el estilo. Lo que hemos hecho hasta ha sido muy bueno. En estos cinco años y medio, si alguien me decía que iba estar en este lugar, con todo lo que se logró… Uno no imaginaba que iba a pasar algo tan histórico como se va a revivir el 9 de diciembre”, explicó el Muñeco. Y expresó: “Acá seguimos, acá estamos, con la intención de ir por más y estando en la búsqueda de competir. Queremos un equipo en el que la gente confié y se represente. Hasta acá estamos y hemos llegado hasta acá, con algunos altibajos, porque no todo a sido perfecto”.

Además mostró cómo se sintió con la declaración de Rodolfo D’Onofrio, quien había avisado que el Gallardo se quedaba hasta 2021. “Nada para decir, hablé con Rodolfo y él sabe lo que pienso. El a veces se siente atacado por ustedes y por ahí tiene que contestar, nosotros no tenemos ningún problema, él sabe lo mismo que saben ustedes de lo que le dije. El tiene más paciencia que ustedes y si ustedes lo atacan a él, puede decir cosas como las que dijo”, afirmó.