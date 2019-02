El concejal y precandidato a intendente por Cambiemos Emanuel Gainza firmó frente a los vecinos su primer compromiso de campaña: no ensuciar la vía pública con carteles y no agraviar a otros candidatos. En este sentido, el dirigente del PRO de Paraná, Mario Moine, explicó que el compromiso no sólo es para cuidar los espacios públicos, sino también hace referencia en que no van a “ensuciar”, hablar mal, o atacar a otros candidatos.