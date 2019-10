Gainza considera que Juntos por el Cambio “debe seguir existiendo”

El concejal del PRO Paraná, Emanuel Gainza, confirmó que Juntos por el Cambio ganó en la ciudad y superó por 7 puntos al Frente de Todos, “estamos muy contentos, ganamos en las seccionales que son de filo no peronista pero en otras las dimos vuelta”, dijo y elogió la labor de fiscales. Asimismo destacó estar “no muy contento” por los resultados de las elecciones a nivel nacional porque la gente eligió a Fernández como nuevo presidente. No obstante aclaró que Macri ganó adeptos desde las elecciones PASO. Por eso remarcó que Juntos por el Cambio “tiene que seguir existiendo, no es momento para dividirse, sino hacer una autocrítica, corregir y poder ser una posibilidad de gobierno dentro de 2 o 4 años”.