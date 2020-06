Gabriel Alanís: “Tendríamos que volver a entrenar todos los clubes juntos”

Mientras se planea la vuelta al fútbol argentino, el segmento deportivo de Radio Nacional Córdoba entrevistó al jugador de Godoy Cruz de Mendoza, quien dio detalles sobre cómo vive sus días en tiempos de cuarentena por la pandemia del Covid-19.

A lo primero que se refirió Alanís fue a lo difícil que se vuelve la rutina diaria y a la falta de motivación que provoca entrenar vía Zoom. Sin embargo, aclaró que, con el correr del tiempo y con el apoyo de sus compañeros, se fue acostumbrando a esta nueva forma de entrenar.

El oriundo de Monte Cristo señaló que hay que tener paciencia por la situación que se vive al día de hoy y confía en que, con los protocolos sanitarios necesarios, se podrá volver a entrenar en un breve, tal como sucede en otras ligas del mundo.

Por el último, el ex volante de Belgrano reconoció que no cierra la posibilidad de volver al club que lo vio nacer. No obstante, abordó el tema de la situación laboral. Si bien tiene contrato con la entidad mendocina, se mostró preocupado por la situación de muchos colegas a los que se les vencen los vínculos con sus respectivos clubes el próximo 30 de junio.

