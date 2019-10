Gabigol la sensacion del Fla

Gabigol hizo dos tantos en la goleada de Flamengo sobre Gremio con la que los de Jorge Jesús certificaron su pase a la gran final de la Copa Libertadores. Pero eso ya no es ninguna sorpresa. El delantero brasileño sigue completando un 2019 para el recuerdo y lidera, junto a Bruno Henrique, a un Mengao que quiere ponerle el broche de oro a un equipo diseñado a su medida.

Los números de Gabriel Barbosa este año no dejan lugar a dudas: 19 goles en 20 partidos de Brasileirao, 2 en 4 de Copa do Brasil y 7 tantos en 11 encuentros de Copa Libertadores. A sus 23 años, se ha convertido en la base en ataque de un equipo que aspira a todo y que es señalado como uno de los mejores que se recuerdan en Brasil en los últimos años. Pero no siempre fue con viento a favor.

Tras deslumbrar en Sudamérica y ganarse a pulso el sobrenombre de ‘Gabigol’ por sus espectaculares cifras goleadoras con el Santos siendo casi un juvenil, el Inter de Milán no dudó en desembolsar los alrededor de 30 millones para firmarle y llevarle a Italia. En el conjunto nerazzurri no le fue nada bien en su primera campaña: apenas un gol en 9 partidos de la Serie A, todos ellos partiendo desde el banquillo y una sola titularidad, en Coppa frente al Bolonia -fue sustituido en la segunda parte-.

El Inter decidió cederle al Benfica portugués, donde tampoco se hizo un hueco en el equipo, disputando minutos en un solo partido liguero, siendo titular en dos choques coperos -hizo un único tanto en la Taça de Portugal– y jugando los últimos minutos en Champions League ante CSKA y Basilea. Cuatro meses después, Gabigol hizo el camino de vuelta al Santos.

En su segunda etapa en el Peixese volvió a ver su mejor versión: 18 goles en 35 partidos ligueros de Brasileirao y 1 en 7 de Copa Libertadores. El Inter volvió a apostar por una cesión en su Brasil natal, pero esta vez a Flamengo, donde esta campaña quiere coronarse como rey de Sudamérica, algo que solo lograron en el Mengao Zico y compañía. Casi nada.

Pese a que aún es una incógnita saber qué pasará con su futuro y si se quedará en Flamengo o volverá a intentarlo en el Inter o cualquier otro equipo, Gabigol ha demostrado ser un futbolista mucho más hecho del que llegó a Europa hace ya tres años y medio.