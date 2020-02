Fünf Seen in Patagonien

Unter den Landschaften, die von all denen, die sie besuchen, als “märchenhaft” bezeichnet werden, sind in Argentinien einige der schönsten Seen der Welt zu erwähnen. Die patagonischen Seen sind im Allgemeinen tief, mit einem “U”- oder “V”-förmigen Profil. Das Wasser ist kristallklar, der Salzgehalt ist gering und ebenso ist es die Härte des Wassers.

Unter ihnen zu erwähnen sind die Seen Lácar und Traful (in der patagonischen Provinz Neuquén); Lago Verde und Lago Azul (in der Provinz Chubut); und die Laguna Escondida (in der Provinz – Insel Feuerland).

Text: Silvana Avellaneda

Technik: Guillermo Vega

Stimme: Rayén Braun