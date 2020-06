Fundación “La Casita” redujo la atención de afiliados de IOSPER

Delia Vinzón , Vicepresidente del consejo de Administración de la Fundación indicó a nuestra emisora que de los 7 chicos , solo uno recibió el dinero de enero y febrero para pagar la atención . A los demás el IOSPER les debe septiembre, octubre y noviembre del año pasado más las prestaciones de este 2020.

Que el directorio de la Obra Social , que un primer momento se comunicó con La Casita , indicó que al no ser la Fundación prestadora de la obra social no corresponde tomarles el reclamo . Ante ello los papas de los niños son los que realizan las demandas pero no reciben tampoco respuestas y en algunos casos no se les ha tomado la facturación de mayo.

En virtud de esta situación Fundación “La Casita solo está atendiendo al afiliado de IOSPER que pago hasta el mes de febrero.

Recordemos que los problemas surgieron cuando el IOSPER elaboró la resolución 486 de fecha 19 de marzo donde indicó que las facturaciones de las prestaciones por discapacidad debían ser prorrateadas , es decir que durante la cuarentena los profesionales no pueden facturar y por ende cortan el servicio a las personas con capacidades diferentes.

