Funcionarios de Salud de Nación se reunirían con los trabajadores de Chubut

El Ministro de Salud de la provincia de Chubut Fabián Puratich, en diálogo con el móvil de Radio Nacional Esquel, dijo que los equipos de trabajo en Chubut y en particular en la ciudad de Comodoro Rivadavia, “están saturados con respecto a los casos de Covid 19, con muchos fallecimientos y eso es muy duro para el personal”. Agregó que “no es cuestión de agregar camas sino en que no lleguen a ser necesarias esas camas”. Es por ello que están centrados en que el virus no se expanda aún más y no lleguen más casos. Pidió encarecidamente a los ciudadanos extremar las medidas de precaución e hizo un llamado especial a la responsabilidad individual. Consultado sobre el comienzo de clases dijo “yo soy muy pesimista en que vuelvan este año. Sí insisto en que hay que seguir trabajando porque los Protocolos tienen que ser correctos y aplicables”.

Móvil: Silvio Vega