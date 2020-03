Funcionaria municipal de Gualeguay repudiada por estigmatizar a la pobreza

Nora Ferrando, directora de Cultura de la Municipalidad de Gualeguay, posteó en su muro de Facebook, una fotografía que mostraba un preservativo con la leyenda: “SI USTED ES POBRE, CUÍDESE. No haga hijos si usted no está en condiciones de dar una vida digna, salud, educación, alimentación, amor, tiempo y cuidados”. Por tal motivo, fue repudiada por diversas organizaciones, organismos, particulares y pares. En tal sentido, Silvia Daroz, docente de nivel superior e integrante de la Multisectorial de Gualeguay repudió la publicación de la funcionaria y advirtió que no es la primera vez que lo realiza. También solicitaron que se la separe del cargo.

La funcionaria pidió disculpas, pero “no se retractó e indilgó la culpa a quienes interpretaron de una manera incorrecta lo que ella quiso decir”, dijo Daroz.