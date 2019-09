Fumigaciones: la Red Ecosocialista rechaza la apelación del Gobierno

Nadia Burgos, coordinadora de la Red Ecosocialista y candidata a diputada nacional por el MST- Nueva Izquierda en el Fit Unidad, se refirió a la apelación que realizará el Gobierno Provincial sobre el fallo de fumigaciones. Burgos cuestionó la decisión del Ejecutivo Provincial y exigió al Estado que “deje de escuchar al agro negocio y comience a escuchar a las poblaciones afectadas por un modelo que contamina, envenena y mata”, dijo. La dirigente convocó a la sociedad para este viernes a las 17 en Plaza Mansilla de Paraná, a “decirle no al agro negocio, no al fracking y no a la mega minería”.