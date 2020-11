Fue abusada dentro de las filas policiales y hoy ayuda a otras víctimas

Marisol Ramirez, se define como una sobreviviente y es la fundadora de Mujeres Activistas del Sur un grupo de 50 voluntarias que junto a un equipo interdisciplinario ad honoren atienden y acompañan a víctimas de abuso sexual. En diálogo con el micro Contamos de LU4 Nacional Patagonia expresó su preocupación por la inacción del Servicio de Asistencia a la Víctima en Comodoro Rivadavia.



Sobre el trabajo de la organización Marisol explicó “soy la fundadora de Mujeres Activistas del Sur, nos conformamos como Asociación Civil. Todo esto fue a raíz de mi propia experiencia, mucha gente se acercó pidiendo ayuda, fue ahí cuando con los contactos que yo tenía empecé a ayudar. Me tocó el caso de una vecina mía muy cercana, menor de edad, fue cuando ví el abandono del Estado. Desde ahí no paré empezaron a sumarse más y más y se hizo super importante empezamos a trabajar con 25 personas. Hablamos hoy de 50 voluntarias y el equipo interdisciplinario que son profesionales que trabajan ad honorem”

A pesar de la obligatoriedad de la Ley Micaela a la que adhirió la provincia, Ramírez indicó que el proceso en búsqueda de justicia sigue siendo revictimizante: “el proceso judicial es doloroso para la víctima contamos la historia una y mil veces y parece no alcanzar nunca. Dicen que la provincia aplica la Ley Micaela y eso debería cambiar, pero aún no se ve”, lamentó.

DESCARGAR

Entre las demandas más urgentes, Ramírez dijo que en la ciudad se debe poner en marcha el Servicio de Asistencia a la Víctima. “En el SAV tenemos el mayor de todos los problemas, las personas que llegaron a la Agrupación no conocen Asistencia a la Victima, yo trate de comunicarme con ellos, pactamos una reunión, nos informamos sobre su protocolo y no quisieron tener la reunión. Tuvimos una reunión con el fiscal Cárcamo y nos dijo que no ha tenido respuestas, esto nos causa mucha incertidumbre a todos. Tenemos chicos que no están siendo asistidos, yo tengo psicólogos pero para adultos y esto nos preocupa, las mamás nos llaman desesperadas con miedo. Los abusadores les meten miedo a los niños. Cuando una criatura habla tienen que darle prioridad, espero que el SAV nos reciba y podamos ver como colaborar pueden tener falta de personal”.

DESCARGAR

El presente de Marisol la encuentra en la militancia, ella trascendió a la prensa nacional cuando amenazó con quitarse la vida desesperada por la falta de respuesta hoy contribuye para que otras mujeres no tengan que llegar a ese extremo. “Yo creo que soy una sobreviviente, esto no es algo que se supera así nomás, es el día a día, hay momentos que son más difíciles de afrontar es algo que uno aprende a vivir con lo que nos pasó. Cualquier víctima lo puede decir, ayudar a las chicas, escucharlas, no dejar que colapse. Yo aprendí a vivir con eso, es lamentable, siempre habrá un olor, un recuerdo, uno trata de sobrevivir con eso. El dolor que tengan transformenlo en lucha, eso es lo que hago yo, lo transformó en lucha y quiero que no lleguen al punto que yo llegué”.