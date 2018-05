Frente Amplio Gremial realiza conferencia de prensa

La Secretaria General de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), Yolanda Canchi, estuvo en el hospital San Roque y dialogó con Radio Nacional sobre la situación que vive el sector “La situación económica no da para más con el tema de los tarifazos e inflación, no podemos tapar el sol con las manos y sabemos que a los trabajadores no le alcanza la plata para llegar a fin de mes. Por otra parte buscamos la defensa de la salud pública y vamos a expresar nuestra posición, por eso hoy a la tarde vamos a asistir a la conferencia de prensa del Frente Amplio Gremial”.