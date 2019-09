Frenan la inauguración de una escuela por orden de la Provincia

Una escuela que se construyó en Río Seco con fondos de la Nación, no se inaugura por orden de las autoridades del Gobierno provincial, según denunció el legislador Alberto Colombres Garmendia (Pro). “Yo ya había sido advertido por la comunidad educativa de Río Seco de que estaba esta escuela terminada hace meses, y que no se podía inaugurar por una decisión política del Gobierno de la Provincia, que se negaba a hacer la conexión cloacal para que los chicos puedan usar el edificio. Son 550 alumnos en la Escuela Técnica Nº1, que se van a ver beneficiados. En las imágenes que subí a las redes se ve que es un establecimiento modelo, que tiene talleres para trabajar con los chicos, sala de informática, ascensores, cancha de básquet, de fútbol; es un edificio de primer nivel. El Gobierno de la Provincia se empecina en no querer inaugurar nada que proviene de la Nación para poder seguir con ese discurso mentiroso de que el Gobierno nacional no hace nada por Tucumán”, se quejó el parlamentario.