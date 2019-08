Freidemberg: en contra del aborto y criticó ausencia de Félix a un debate

El Dr. Abel Freidemberg, candidato a intendente por el frente Cambia Mendoza para las elecciones del próximo domingo 1º de setiembre en San Rafael, fijó claramente su posición en contra de la legalización del aborto y criticó la ausencia de Emir Félix en un debate que organizaron la pasada semana alumnos del Colegio Nacional Manuel I. Molina.

En una nota que hizo en el programa Tal Cual, Freidemberg dijo que “me alarma y me preocupa mucho cómo se manejan los intereses políticos y también he hecho referencia a los grupos de poder que se pereptúan en los cargos políticos y en este tema he dado fe en esto con hechos, poque he participado en unas PASO que conformaron la lista de concejales que me acompañan”, en contraposición con lo que sucedió con la lista de Emir Félix, “que eligió a sus concejales sabiendo que están a favor del aborto, como Mariana Abraham y Nadir Yassuf o Andrea Matacotta”.

“Estas son las cosas que no entiendo”, expresó, dejando ver la contradicción que existe entre este hecho y la posición que asumió con molestia la semana pasada Félix, expresando que su posición está expresada por el voto de su hermano en contra de la legalización del aborto.

En otro pasaje de la entrevista, Freidemberg criticó la ausencia de Emir Félix a un debate que organizaron los alumnos del Colegio Nacional, enviando en su representación a Cristina Da Dalt, “que no es candidata a nada” quitándole la posibilidad de debatir con él los temas que eran importantes para los alumnos, tal como habían expresado en los trabajos previos para ese encuentro.

Escuchá la entrevista completa en el siguiente audio.