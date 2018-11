Fracasó la sesión del Concejo Deliberante por falta de quórum

El concejal del FPV, Juan Enrique Ríos, recordó que estaba previsto sesionar este martes en el Sindicato de Dragado y Balizamiento. Sin embrago indicó que no se pudo llevar a cabo la sesión ya que los ediles de Cambiemos y del Frente Renovador manifestaron que no podían concurrir. “Entiendo que se trata de una situación política y esto muestra la crisis que se vive en el municipio donde el bloque Cambiemos ya no cuenta con la mayoría absoluta”, dijo Ríos, quien también señaló que en la jornada se trataría el veto a la ordenanza que derogaba la prohibición de barrios cerrados en la ciudad y otros proyectos. La presidencia convocó para el lunes 26 a las 9.30.