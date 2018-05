Foulkes anticipó que insistirá con el préstamo en dólares

Respecto al dictamen de rechazo al endeudamiento en dólares que produjo el Consejo Deliberante, contra la propuesta del Ejecutivo, José Luis Foulkes anticipó que no se dará por vencido.

Luego de repasar una serie de obras realizadas hasta ahora que no deben ser devueltas por la comuna, el intendente de Viedma resaltó la necesidad de encarar la repavimentación de numerosas cuadras de la ciudad.

Consideró que endeudarse en dólares no implica un riesgo financiero mayor que tomar deuda por otra vía.

http://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2018/05/09153649/viedma-PEDRO-CARAM-con-FULKES.mp3