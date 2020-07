Formosa, única provincia del país que busca a los donantes de plasma

“Las medidas que se han tomado en Formosa desde el día cero de la pandemia del COVID-19 son totalmente acertadas”, subrayó el doctor Juan Carlos Atencia, director de Laboratorios, resaltando que “somos la única provincia de la Argentina que va a buscar a sus donantes de plasma de convalecientes”.

Juan Carlos Atencia

En declaraciones recogidas por AGENFOR, mientras se encontraba en tránsito yendo a visitar a los donantes, el especialista explicó: “Estamos recorriendo y buscando a los pacientes recuperados que ya han cumplido con el tiempo de espera para poder dosar los anticuerpos. Es así que los visitamos de manera oficial para hacer la toma de muestras y todos los estudios correspondientes para ver la cantidad de anticuerpos que tienen”.

“Somos la única provincia de la Argentina que va a buscar a sus donantes de plasma, los llevamos a donde les hacen el procedimiento y nuevamente a sus casas. No los esperamos en el hospital. Los buscamos y los llevamos nosotros porque forma parte de la atención primaria de la salud”, aseveró.

Aclaró que “son pacientes recuperados, totalmente sanos, y que tienen la voluntad de donar”, destacando que “es algo admirable que ninguna de las personas que estuvieron internados se han negado a donar; todos están muy compenetrados con el tema”.

En ese sentido, puso de relieve que esta actitud “habla mucho y bien de todo lo que se ha hecho en un período largo y silencioso por el Gobierno de la provincia, donde se fue trabajando arduamente y hoy se ve la capacidad de Formosa. Muestra a las claras también lo que es el pueblo formoseño, comprometido en el tema y en el día a día de la situación en la que estamos por pandemia”.

Al valorizar el férreo y sostenido trabajo diario desplegado desde el Estado provincial, señaló Atencia que “en este tipo de enfermedades tenemos más chances, más posibilidades, de errores que de aciertos, porque (el virus) es algo que no se ve, es muy agresivo y sin embargo nosotros, a través de todas las directivas que emanan desde el gobernador Gildo Insfrán y el Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19 se va haciendo una tarea diaria de concientización impresionante”.

“Cuando se dice que en Formosa no se rinde nadie, se está demostrando que estamos totalmente alertas las 24 horas del día”, subrayó el funcionario, ponderando que “en esta situación juega un papel muy importante el pueblo formoseño, las fuerzas públicas y el personal de la salud, todos y todas compenetrados y trabajando codo a codo”.

Eficacia

En ese orden, significó que “nos llena de satisfacción saber que este jueves fuimos la única provincia que no tuvo casos positivos de coronavirus”, apuntando que “no tenemos ningún personal de salud contagiado, desde la persona que realiza la tarea de la limpieza hasta el médico; todos tienen sus elementos de protección personal y lo que precisan. No somos perfectos, pero sí eficaces porque la preparación en lo sanitario viene desde hace muchos años para cualquier contingencia. Tenemos profesionales altamente preparados y capacitados, con la bioseguridad adecuada. Hoy se está viendo la excelencia del trabajo de Formosa”.

Extracción de plasma

“Las medidas que se han tomado en la provincia desde el día cero de la pandemia son totalmente acertadas”, afirmó y puso como ejemplo el trabajo desplegado en el barrio El Porteño Norte de Clorinda: “Estuvimos allí y hay que agradecer a toda la gente porque fue realmente fue envidiable ver cómo se cuidan unos a otros, ninguno criticó, ni se quejaron, ya que sabían que los estábamos cuidando, a ellos y al resto de los comprovincianos”, resaltó, evidenciando que “se está demostrando que en Formosa la salud es una cuestión de Estado. Se trata de un trabajo excepcional y en equipo”.

Visitas a recuperados

A su vez, contó el doctor Atencia que en la mañana de este viernes 31 se visitó en sus domicilios a cuatro recuperados de COVID-19 para efectuar la toma de las muestras y poder determinar la cantidad de anticuerpos.

Reiteró que se trata de “personas sanas y recuperadas”, por lo que “la gente no debe tener miedo porque no están enfermas ni transmiten la enfermedad”.

Consultado sobre la cantidad de plasma se puede extraer de un donante, pormenorizó que “depende del peso de la persona, ya que se hace el estudio de los hematocritos, pero estamos sacando entre 500 y 600 mililitros, lo cual serviría de acuerdo a la cantidad de anticuerpos para dos y tres pacientes”.

Para la conservación “se hace un enfriamiento rápido a menos de 80º C para que no se pierda la capacidad del anticuerpo y luego lo mantenemos a menos 30º C durante doce meses”, esclareciendo que “ello no significa que si no lo usamos después lo vamos a descartar, ya que se lo envía a Córdoba para hacer suero híper-inmune, con lo cual se le da nuevamente una respuesta mayor y se mantiene la capacidad de los anticuerpos”.

“Es un trabajo donde no se desprecia absolutamente nada y nos sirve para una buena cantidad de tiempo”, enfatizó el funcionario, recalcando que “hay reserva en el hospital porque se trata de un trabajo silencioso que lo venimos desarrollando”.

Por último, indicó que “en este momento ninguno de los pacientes internados en el Hospital Interdistrital Evita está recibiendo plasma porque la mayoría está asintomática y no lo necesitan, pero eso no quita que en algún momento sí. Hoy por hoy, la sintomatología de uno solo es muy leve, ha perdido un poco el olfato y el gusto, y el resto está asintomático esperando que pase el tiempo y recibir el alta médica”.