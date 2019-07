Fin de semana largo con niveles de ocupación hotelera del 83 al 100%

El Director Municipal de Turismo, Javier Muñoz dijo que los números del fin de semana largo “han sido bastante buenos” al evaluar el rendimiento del turismo.

“Ya es el comienzo de invierno, de las vacaciones de invierno, precedido por un fin de semana largo. San Rafael, desde el sábado 6 estuvo al 77.35% en cuanto a porcentaje de ocupación, teniendo picos, por ejemplo en los Apart hotel que estuvieron prácticamente al 96%. El domingo 7, San Rafael estuvo al 83% de ocupación y los Apart hoteles llegaron al 100%. La noche del día 8 San Rafael alcanzó el 84.37% entre los Hoteles y Apart hoteles, se dieron los mayores índices”.

Muñoz reiteró que los números son positivos y eso incluye restaurantes, casas de regionales y bodegas. El funcionario destacó también el trabajo conjuntos entre los sectores público y privado por el bien del destino turístico.