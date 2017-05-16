Fin de la paritaria docente

FINALMENTE, LUEGO DE MESES DE NEGOCIACIONES, SE LLEGO A UN ACUERDO ENTRE EN MINISTERIO DE EDUCACION DE LA PROVINCIA Y LOS GREMIOS DOCENTES. EL SECRETARIO GENERAL DE SUTECA, JUAN GODOY HABLO EN EL PROGRAMA A MEDIA MAÑANA POR NACIONAL Y AFIRMO QUE SE OTORGARA UN INCREMENTO DEL 24 % Y SERA RETROACTIVO EL 10% DESDE EL PRIMERO DE MAYO. SE TRATARIA DEL MEJOR ACUERDO LOGRADO EN PARITARIAS PARA LA PROVINCIA
POR OTRO LADO, OTRO SECTOR QUE LOGRO AUMENTO SALARIAL ES EL DE SALUD. EL DIRECTOR DE LA OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS, DR JULIO CABUR HABLO CON LA RADIO DE TODOS Y ANUNCIO QUE SE DARA UN INCREMENTO DEL 10% QUE CORRESPONDE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL Y OTRO 10% QUE SERA PARA EL MES DE JULIO.
EDICIÓN: GUILLERMO FARIAS