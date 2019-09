FIFA habilita a Giuliano Simeone

RIVER NO TIENE DERECHOS FEDERATIVOS

Giuliano Simeone, tercer hijo del entrenador del Atlético de Madrid, de 16 años, ya es rojiblanco y tal y como ha comunicado la FIFA a River Plate y al club madrileño.

El joven jugador, que militará en el Juvenil rojiblanco, no tiene ningún tipo de contrato profesional con el conjunto argentino, por lo que según el máximo organismo del fútbol mundial, River Plate no tiene ningún derecho sobre él. Además, el hecho de que tenga pasaporte comunitario y que haya solicitado su marcha por motivos familiares hacen que la operación no tenga ningún inconveniente legal.