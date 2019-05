Festejaron el cumpleaños de Benicio y reclamaron su aparición con vida

Familiares de Milagros Avellaneda y Benicio Coronel fueron a Tribunales a celebrar el cumpleaños número cuatro del pequeño, quien se encuentra desaparecido junto a su madre, sin que se sepa nada de ellos, mientras denuncian que Roberto Reja, pareja de Milagros y padre de Benicio, tuvo que ver en la desapareción de ellos. “Soy mamá de Milagros Avellaneda y abuela de Benicio Coronel, que hoy estaría cumpliendo cuatro años. Es un día muy triste porque son cuatro años más sin Benicio, sin poder abrazarlo, besarlo y decirle cuánto lo amo. Lo amo a pesar de que sea hijo del maldito de Rejas. La familia Avellaneda está desesperada en buscar justicia por él. Rejas se encuentra libre, y una persona que está acusada por doble homicidio con vínculo, no puede estar en la calle porque puede matar a otra Milagros más, a otro Benicio más, y no queremos que eso suceda. Esa persona tiene que estar en la cárcel y todavía no tenemos fecha de juicio”, se quejó Amalia Ojeda, madre de Milagros.