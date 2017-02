Fernando Tantoni “El plantel vive una situación límite desde lo económico”

En plena pretemporada los jugadores de Altos Hornos Zapla decidieron no entrenar ante la deuda que mantiene la dirigencia con el plantel. El arquero Fernando Tantoni se refirió a la difícil situación económica que atraviesa la entidad siderúrgica y el fútbol argentino en general.

Uno de los referentes de la institución de Palpalá , Fernando Tantoni en dialogo con “Código Deportivo” expresó “Esperemos que aquellos que tengan la responsabilidad de solucionar las cosas, lo hagan por que siempre el que más sufre es el jugador de fútbol; yo decidí estar al margen y no hablar tanto por manejos que no me gustan”

“El plantel vive una situación límite desde lo económico, la situación se empeoró , estamos en un plantel profesional que pelea por el ascenso, nos bañamos con agua fría y tenemos una cancha con pasto alto en donde no se puede entrenar”