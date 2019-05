Fernando Gliubich: “Necesitamos un proyecto de desarrollo”

“Para cambiar cosas lo mejor es dejar de despotricar en la tribuna y empezar a meterse de lleno. Espero poder contribuir de la mejor manera”, sostuvo Fernando Gliubich, candidato a vicegobernador de Ser Fueguino, en la fórmula integrada por Juan “Pipo” Rodríguez. Consideró que “lo que necesitamos no es un salvador, sino un gran acuerdo político a nivel provincial y enfocar las naves hacia un proyecto político, un proyecto de desarrollo”.

Gliubich comentó que “hace poco más de un año veníamos con un grupo de empresarios, profesionales, no profesionales, vinculados a distintos sectores trabajando en un proyecto político, MIT. De hecho presentamos los papeles en la justicia, pero la realidad es que no nos daban los tiempos. La idea era participar de un proyecto político en principio para Río Grande y luego para la provincia. Cuando hay un proyecto político no hay personalismos, ni cuestiones individuales. En ese contexto veníamos realizando reuniones con distintos sectores”.

Para Gliubich “hacen falta medidas y acciones puntuales. La provincia está atravesando una situación muy frágil ante la falta de definición por la prórroga de la 19640. Lo que necesitamos no es un salvador, sino un gran acuerdo político a nivel provincial y enfocar las naves hacia un proyecto político, un proyecto de desarrollo”.