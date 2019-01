El nuevo jugador de Vélez le echó la culpa a Holan

El flamante refuerzo de Vélez Sársfield, Leandro Fernández, responsabilizó en una conferencia de prensa al entrenador Ariel Holan de su salida de Independiente.

En una situación similar a la de Emmanuel Gigliotti, transferido a Toluca, de México, el atacante recién llegado a Vélez aclaró que “estaba muy cómodo en el club. Mi salida creo que fue por el entrenador, si no fue por él, no fue por otra cosa”, aseguró Fernández.

“La salida del ‘Puma’ (por Gigliotti) me sorprendió, pero quiero mirar para adelante y trabajar para Vélez que confió en mi”, cerró el tema Fernández.