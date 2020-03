Fernández dijo que no evalúa declarar el estado de sitio

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, aseguró este domingo que por el momento “no” se evalúa el estado de sitio porque, dijo, a la crisis derivada por el coronavirus “no la arregla” esa medida, sino la “conciencia social”. Al repsecto, el mandatario expresó: “No quisiera llegar a eso, sólo hablaría mal de la sociedad argentina. Los instrumentos están, las fuerzas están, al que sale sin justificación lo detienen y lo ponen a disposición de un juez, tenemos el sistema legal funcionando como corresponde”, enfatizó.

El jefe de Estado dijo que se siente “acompañado por la gran mayoría de los argentinos”, aunque habló también de quienes “no entienden” la situación en la que se encuentra el país. “Lo que más preocupa es la incomprensión de la gente, que haya tontos que no entienden el riesgo en el que estamos. Me preocupa el idiota que circula con fiebre, que lastima la salud de todos. Me preocupa su egocentrismo que no lo deja ver cómo puede dañar al de al lado, pero aclaro que son los menos, la mayoría está en sus casas”, dijo.