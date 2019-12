Fernández aseguró que los más vulnerables “serán los únicos privilegiados”

El nuevo presidente Alberto Fernández aseguró ante una multitud en Plaza de Mayo que los únicos privilegiados de su gobierno serán los excluidos y “los que pasan hambre”.

“Los que hoy la están pasando mal, los que se quedaron sin trabajo, los que cayeron en el pozo de la pobreza, los chicos que no pueden ir a un colegio. No teman!!!”.

Ellos serán los únicos privilegiados en la Argentina que hoy se inicia y hacia ellos dirigiremos todas nuestras políticas. El flamante mandatario habló ante miles de personas que se concentraron frente a la Casa Rosada para festejar la asunción de su gobierno, con un festival en el que tocaron varios artistas muy populares en la Argentina.

Fernández aseveró también que comienza “un nuevo tiempo en el país” y apeló a la solidaridad, en reemplazo de la “meritocracia” y de una cultura que definió como “salváte vos, y el otro que se arregle”.

Asimismo, convocó a mantener la unidad del peronismo ya que, según aseguró, su división permitió que “ellos se hagan fuertes”, sin definir a quién se refería.

Antes de Fernández habló la nueva vicepresidente, la exmandataria CFK, quien criticó al gobierno anterior por los niveles de pobreza y desempleo que dejó.

También acusó a la gestión del expresidente Mauricio Macri de lanzar una persecución judicial en su contra.

Además, le aconsejó a Alberto Fernández que no se deje presionar por los medios de comunicación. “Presidente confíe siempre en su pueblo, ellos no traicionan, son los más leales. Solo piden que los defiendan y que los representen. No se preocupe presidente, por las tapas de un diario. Preocúpese por llegar al corazón de los argentinos y ellos siempre van a estar con usted. Nunca lo olvide, nunca lo olvide…”.