Femminicidi: Intervista allo psichiatra Roberto Losso

Mercoledì 12 aprile abbiamo intervistato il Dott. Roberto Losso, dottore in medicina e chirurgia (Università La Sapienza), psicanalista, specialista in psichiatria. È membro titolare dell’Associazione Psicanalitica Argentina e dell’International Psychoanalitic Foundation.

Il Dott. Losso ci ha raccontato che i casi di femminicidi e stupri sono in aumento e sono più diffusi. Ci ha spiegato che gli uomini, avendo più forza muscolare, la utilizzano per sottomettere le donne. Negli ultimi 40/50 anni però, l’uomo forte, dominante, non prevale nella società contemporanea occidentale e la donna è sempre più importante in diversi campi.

Dunque, gli uomini si sentono inferiori e soltanto quando uccidono la donna sono sicuri che lei non apparterrà a nessun altro uomo. Il Dott. Losso si è detto contrario alla castrazione chimica ed ha affermato che i giudici hanno troppe facoltà.

Secondo la sua descrizione, lo stupratore non è in grado di frenare l’impulso, capisce quello che ha fatto però è l’unico modo che trova per calmare la sua ansia.