Feministas y Polo Obrero se movilizaron por la destitución del fiscal Terán

Hoy hicimos dos movilizaciones que tuvimos la virtud que se pudieron unificar en la cual estuvo el pedido de Yury de destitución del fiscal Terán y luego la movilización del Polo Obrero reclamando el trabajo genuino, las obras publicas y los loteos sociales en ese sentido fue una actividad muy importante lógicamente dos temas diferentes pero que son parte de los reclamos populares que recorren a los luchadores y que hemos intervenido. En el caso de Terán fue impulsado por la multisectorial de mujeres de Neuquén, con un objetivo muy claro, a nuestro entender hay un operativo que consiste que Terán llegue a su jubilación en abril del año 2021 por lo tanto se jubile y no tenga ninguna responsabilidad en los hechos que se conocieron allá en Buenos Aires, esto tomo trascendencia por ese tema, pero aquí lo conocemos muy bien hay que recordar que n nuestra opinión Terán tiene 30 años en el poder judicial y que una persona de estas características permanezca 30 años en el poder judicial también lo que pone de manifiesto, es el poder judicial, por dar un ejemplo en el caso de Teresa Rodríguez el fue fiscal y en 10 años no pudo juzgar a ningún policía, es decir, tuvo un accionar muy determinado y después es un fiscal muy vinculado al planteo de las razias, de la represión en los barrios planteos que no han solucionado el problema de la delincuencia y este tema ultimo que creo que es la gota que rebaso el vaso, en relación a que las mujeres tienen que armarse y convertirse en asesinas para poder defenderse con lo cual es un planteo muy pero muy negativo porque hecha en la responsabilidad de las mujeres es un problema de violencia que tiene que ver con otras características pero que principalmente que tiene una fuerte responsabilidad el Estado…

De la siguiente forma y en dialogo entre Cesar Parra, dirigente del Polo Obrero Neuquén capital, y el “Regreso Informativo de la tarde” narraba lo siguiente…