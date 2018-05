En diálogo con el equipo de Va de Vuelta, la ex ministra de Economía y Producción de Argentina del gobierno kirchnerista durante el período 2005-2007, Felisa Miceli, habló acerca de la decisión del Gobierno Nacional de negociar con el FMI. “El problema son los dólares, porque no los tenemos. Argentina no genera divisas y los canales por donde se generaba ese flujo de divisas, el gobierno los fue cerrando” dijo.