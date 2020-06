Feierliche Eröffnung mit der italienischen Sängerin Tosca Donati

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

ITALIA XXI lädt zu seinem 2020-Zyklus ein RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

Im Rahmen der Festa della Musica – der internationalen Feier, die am 21. Juni in den wichtigsten Städten Europas stattfindet – tritt die berühmte italienische Sängerin Tosca Donatti im Zyklus ITALIA XXI per Streaming auf.

Wann? Am Sonntag, 21.06. um 21 Uhr UTC (18 Uhr argentinischer Ortszeit). Dieses kulturelle Ereignis, das Argentinien und Italien verbindet, gewinnt noch mehr an Bedeutung, denn damit wird dieser Zyklus, der im Rahmen eines außergewöhnlichen globalen Kontextes abrupt unterbrochen werden musste, wieder eröffnet.

Die Fortsetzung des Zyklus ITALIA XXI unterstreicht einmal mehr die Mission des Theaters Coliseo von Buenos Aires sowie sein Engagement für die Künstlergemeinschaft und sein treues Publikum. Ein neues digitales Abenteuer, das von jeder Ecke der Erde aus zu sehen ist, ein Zeichen der Gegenwart.

Eine eklektische Künstlerin mit einer großen und erfolgreichen Karriere: Sängerin, Schauspielerin, Performerin, sie ist nicht nur als Solistin, sondern auch mit anderen großen italienischen und internationalen Künstlern wie Nicola Piovani, Ennio Morricone, Chico Buarque, Ivan Lins u.v.a. aufgetreten.

Das Konzert ist kostenlos in den sozialen Netzwerken des Teatro Coliseo und verschiedener italienischer Instituten zu sehen, klicken Sie einfach auf einen der Links unten und genießen Sie mit uns dieses phantastische Angebot!