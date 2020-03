Federico Pavlosky: “Necesitamos ser artífices de una rutina que nos falta”

La pandemia del coronavirus a nivel mundial ha generado políticas sanitarias concretas que obligan a un aislamiento social para prevenir la propagación del COVID- 19. Con esta acción, se ve afectada la vida intima, el equilibrio emocional y la vida psicológica de cada uno de nosotros, así lo manifestó a #ModoActual Federico Pavlosky, Médico Psiquiatra (UBA) y especialista en el tratamiento de pacientes con consumos problemáticos. Aclaró que los efectos de la cuarentena en las personas que sí la respetan, desde lo emocional y psicológico recién se están visualizando. Si el aislamiento se extiende, se pasaría de un estado de novedad a un desequilibrio diario según las practicas de cada grupo familiar, número de integrantes, distintas edades que podría generar angustia y confusión. Advirtió sobre la importancia de evitar la automedicación, consumo de alcohol y drogas psicoactivas: “La verdad es que el encierro y aislamiento es muy proclive a esto”.

“Lo que mas veo en las consultas es mucho enojo, angustia, conflictos intrafamiliares, mucha gente que no estaba acostumbrada a pasar tantas horas, no hay roles en el núcleo familiar, sobre carga de algunos familiares y otros que no hacen nada, se han perdido los horarios, la referencia del día de la semana, chicos que están a la deriva porque no todos los colegios están a la altura de las circunstancias, es una mezcla de cuarentena y vacaciones que trae dificultades en muchas casas”, ante esto Pavlosky, consideró necesario generar una rutina con roles claros, establecidos, horarios: “Necesitamos ser artífices de una cierta rutina que nos falta, la desorganización nos arrastra a un nivel de padecimiento, de confusión e intensifica todas las perturbaciones emocionales que cada uno tiene”.