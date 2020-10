Federico Fagioli: “Me intentaron secuestrar, fue un momento espantoso”

El diputado del Frente de Todos, Federico Fagioli, fue detenido en el aeropuerto de El Alto en La Paz, Bolivia, donde viajó como parte de la delegación Argentina que monitoreará las elecciones presidenciales del domingo en ese país.

DESCARGAR

Además, la policía boliviana golpeó a un agregado de la embajada argentina que se acercó al lugar a asesorar a los legisladores.

Por Radio Nacional Federico Fagioli contó lo que le sucedió. “Cuando llegamos a la Paz no me querían dejar pasar. Vinimos a Bolivia como invitados por el Senado cómo veedores oficiales para ser una de las comitivas internacionales para aportar a la transparencia en las elecciones. Acá hay un Gobierno de facto por eso tantos países mandamos comitivas”.

“Por Cochabamba pasamos y cuando llegamos a La Paz me dijeron que no era bien recibido por el Gobierno de facto de Jeanine Añez. Me intentaron secuestrar y a uno de los diplomáticos lo golpearon. Al Consejero Político y de Seguridad de la Embajada argentina en Bolivia, Luca de María. Vivimos un hecho espantoso pero esperable porque es un Gobierno de facto”, expresó.

“Me querían hacer responsable de delitos de lesa humanidad .Fue un intento más de seguir secuestrando la democracia”, aseguró.

“Después de muchas horas logramos que no nos lleven y que nos dejen pasar”, expresó el diputado.