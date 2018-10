Federico Anzardi: “Hay que romper con la hegemonía cultural centralizada”

El periodista Federico Anzardi encabezo el “Taller de Periodismo Cultural en el Norte Argentino” organizado por la pagina de contenidos culturales, Rioja 3.0. En la ocasión, Anzardi explico el sentido de la charla: “Traemos nuestra experiencia para compartirla con los periodistas riojanos, en pos de generar vinculos para trabajar en conjunto, llevar las experiencias artisticas en las distintas provincias. De esta manera, generamos un polo cultural que rompa la hegemonia de una agenda cultural de pais centralizado, que relega la producción local.”

El editor de la Revista Rock Salta, y colaborador de la Rolling Stone y del Suplemento NO de Pagina 12, consideró que “es muy dificil, sostener el periodismo cultural, en la actualidad. Están sujetas a pautas oficiales, y los privados no aportan demasiado. Asi que el desafío es generar espacios culturales autogestionadas, y buscarle la vuelta, para sostener trabajos de calidad, que sean referencias para los artistas locales y atraigan a mas lectores.”

Finalmente, Anzardi reflexionó sobre la importancia de la cobertura periodistica en los eventos culturales: “Hay muchas bandas, actores, escritores, que no son conocidos en la misma ciudad. Y eso es un problema nuestro, de no darle la atención al que está al lado. Muchas veces, los periodistas no se interiorizan al respecto de las obras y difunden una gacetilla realizada por el mismo artista. Creo que por ahí pasa parte del problema, debemos asistir a las muestras, a los conciertos, leer los libros de autores locales. Solo así podremos ofrecer un producto diferente y de calidad.”