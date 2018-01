FED CUP: “No somos favoritos, pero tenemos un equipo muy parejo”

En una charla mantenida en radio nacional, el capitán del equipo de la Fed Cup, Marcelo G. Hómez, señaló que si bien “Argentina no es favorito para lograr la Zona Americana-1, tenemos un equipo muy parejo que tiene mucho para dar”.

Del 7 al 10 de febrero, en Asunción del Paraguay, siete equipos intentarán lograr el único cupo para el Repechaje del Grupo Mundial 2. y Allí habrá, además, dos descensos.

– ¿Quiénes son los favoritos en la competencia, Marcelo?

– Paraguay y Brasil parten como favoritas. Tener una Top-100 por equipo es muy importante, pero además Paraguay será local. Nosotros estamos para cosas buenas, para ser el tercero en discordia. Tenemos variantes. Un equipo parejo.

– ¿Fue complicado lograr que Ormaechea vuelva al equipo tras tres años?

– No fue difícil convencer a Paula. La puso contenta la convocatoria. Venía hablando con ella hace rato. Quiere sumar. Esta recuperada de su lesión. Y terminó el año con una final y buenas sensaciones.

– ¿Como llegó la convocatoria para el debut de Petit?

– Creo que Steffi se puede tomar la convocatoria como un premio, que lo es. Pero lo cierto es que Petit fue de las jugadoras más regulares en los Womens. Jugó mucho en Sudamérica, con las rivales que tendremos en Asunción.

– Me parece que Pella puede tener doble trabajo con su single y el dobles con Irigoyen…

– Creo que Mery y Cata hacen una muy buena pareja de dobles. Irigoyen me aporta experiencia en el dobles en particular y en el equipo en general. Creo que muchas series se definirán en el tercer punto y ahí ella es vital. Me da tranquilidad. Y Pella siempre está dispuesta. Quiere jugar siempre. Suma desde todos los costados.