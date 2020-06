Familias de hasta 10 integrantes podrán reunirse en cuarentena

El gobernador Gustavo Bordet decidió autorizar en Entre Ríos las reuniones familiares de hasta 10 personas, así como algunas disciplinas deportivas personales y la habilitación de centros comerciales y galerías. Tras la reunión de gabinete que se realizó este lunes en la Casa de Gobierno, el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, dijo que se autorizaron “reuniones familiares, no sociales” y aclaró que no se necesitará un permiso especial para desplazarse a este tipo de encuentros. Asimismo, contó que a pedido de algunos intendentes “con algunas realidades en particular de algunas ciudades, se habilitarán los centros comerciales y galerías, esto tiene que ver específicamente con un par de lugares de la provincia”. Y por último, mencionó que “se avanza con actividades deportivas, individuales, no deportes de contacto ni de grupo”. Se podrá practicar tenis, paddle, pelota paleta, bochas individual y golf, entre otras.

