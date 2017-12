Familiares de niños con discapacidad se reúnen con autoridades del IOSPER

Este miércoles por la mañana, familiares de niños con discapacidad se acercaron hasta el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), con el fin de plantearle distintos reclamos, que tienen que ver con la prestación del servicio.

En declaraciones al móvil de la emisora, Emilia Medina, tía de una niña con Mielomelingocele, reclamó por “la burocracia de IOSPER, tenemos que venir a pelear para que nos aprueben las resonancias, por los reintegros, y siempre hacen oídos sordos, tenemos que llegar a Presidencia a hacer un planteo porque pisotean todos los derechos de los niños con discapacidad”, expresó.

Por su parte, el gerente Prestacional, Sergio Elizar, indicó que hoy reciben a los padres para “atender sus reclamos y problemas que están teniendo, considerando que más allá de la situación económica general, esta obra social mantiene los servicios en vigencia, no hay corte de servicios, ni de reintegros, no podemos hacer futurología pero creemos que no vamos a tener ningún problema, por eso los vamos a escuchar y vamos a tratar de resolverle los problemas”, dijo.