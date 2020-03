Familia llegada de Europa realiza un aislamiento voluntario

Esta mañana, Gustavo Paredes, vecino perteneciente a la familia que viajó a Roma dialogó con LT11 y comentó que “desde la familia estamos preocupados pero informados, no tuvimos síntomas al llegar al país pero sabemos que hay casos asintomáticos”. “Estamos cumpliendo con un aislamiento voluntario hasta no tener los resultados, no estamos yendo a nuestros trabajos por la responsabilidad moral de no querer contagiar a otros”. “Cuando arribamos a Argentina nos reincorporamos al trabajo normalmente, no tenemos ningún síntoma y las autoridades no nos exigieron nada. Recién este viernes cuando salió la resolución del Ministerio de Trabajo (Licencia Excepcional para trabajadores que regresen de zonas con Coronavirus) mi jefe me pidió que vaya al Hospital a testearme” comentó.