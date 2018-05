Familia de Paraná afectada por la lluvia pide donación de chapas para reparar su vivienda

Ezequiel Depardón, vive en barrio Anacleto Medina con su familia, dos niños y su señora embarazada. Este martes por la mañana se hizo presente en Protección Civil Municipal, para solicitar ayuda y donación de chapas, ya que según señaló con tanta lluvia se filtra agua hasta por los enchufes. “Se me llueve la casa y ya no sé que hacer, mis chicos tienen miedo, encima estoy sin trabajo hace cuatro meses, es la primera vez que estoy pidiendo algo, pero tuve que cortar la luz y poner a parte un enchufe para que no perder las cosas que tengo en la heladera”, expresó. Manifestó que sólo necesitaría unas chapas para cambiar el techo y también le gustaría conseguir un trabajo. Su número de teléfono para quienes puedan colaborar es 0343-155125836.