Falleció su madre y le entregaron el cadáver de otra anciana

Al hijo de doña Elodia Martínez le tocó vivir una dramática situación, tal vez la peor de su vida. Es que falleció su madre de 87 años y – por equivocación o negligencia – la clínica le entregó un cuerpo equivocado.

En diálogo con LV4 Nacional San Rafael, Ariel Martínez relató que su madre había ingresado el jueves a la Clínica Ciudad, debido a una infección urinaria. Cuatro días después, el lunes a las 20:30 horas, la mujer dejó de existir.

“Nos dijeron que el cuerpo iba ser retirado por la cochería y que la íbamos a poder velar máximo una hora. Al día siguiente cuando llegó el furgón y me permitieron ingresar vi que no era mi mamá. La cochería le había puesto la ropa de mi madre, pero no era ella”.

Martínez deslindó responsabilidad a la empresa de sepelios porque – según entiende – sólo se ocupó de retirar el cuerpo que le entregaron en la Clínica Ciudad.

Sin poder ocultar su rabia y dolor, cargó contra la clínica al asegurar que “no les interesa la gente de la tercera edad. Entran 10 abuelos y 9 salen muertos. Pedí hablar con un responsable y me dijeron que tenían otro dos cuerpos”.

Ariel Martínez desconoce si la familia de la otra persona fallecida ha realizado algún reclamo por el cambio de los cadáveres.

Esta historia de terror finalizó con la entrega del cadáver de Elodia Martínez a la familia, pero sin ninguna explicación seria de las autoridades de la institución médica.