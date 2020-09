Falla a favor del Municipio de Pueblo Brugo tras el amparo de un vecino

El Juzgado de Paz de Pueblo Brugo, a cargo de la Jueza suplente María Fernanda Schoenfeld, falló a favor de la Municipalidad de Pueblo Brugo luego de que un productor agropecuario oriundo de Paraná presentase una Acción de Amparo contra el Municipio. El argumento del demandante fue que le impidieron ingresar y circular en la localidad, y solicitando que se ordene al Municipio que permita el ingreso y tránsito. En este sentido, el intendente Martín Ruiz, dijo: “Un amparo no era la vía para llegar, hubiera venido, charlado conmigo, pero eso no ocurrió y llegó al control y no tenía ningún papel para especificar porque su ingreso al pueblo”, expresó. Por otra parte, el jefe comunal mencionó que los dueños de casas quintas, se les permite ingresar, pero sólo una persona cada 15 días para mantener los espacios desmalezados y limpios, también para revisar los motores de lanchas.

Luego de analizar la demanda del productor y la respuesta del Municipio, la Jueza rechazó en todos sus términos la petición presentada, entendiendo que de las actuaciones no se visualiza un proceder arbitrario o ilegitimo por parte de la Municipalidad de Pueblo Brugo. Desde el Juzgado, se destacó que este fue el primer amparo que tramitó ante el Juzgado de Paz de la localidad desde su creación, en 1894.