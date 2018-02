Facundo Moyano, sobre las acusaciones contra su padre: El Gobierno “elige esta pelea para tapar otro tipo de cuestiones”

En diálogo con Plato Fuerte, Facundo Moyano habló sobre las causas judiciales que involucran a su padre, la movilización del 21 y la polémica en torno al ministro Triaca.

Ante estos temas, el Diputado del Frente Renovador aseguró que no tiene relación alguna con Camioneros, aunque mostró su apoyo a la marcha convocada para el próximo 21 de febrero. “No soy organizador ni convoco a la marcha, pero creo que hay razones suficientes y un contexto social que ameritan una movilización, dentro de los parámetros de la democracia, para reclamar y denunciar cuestiones que hacen a la vida laboral y social”, indicó.

Ante la ausencia de varios dirigentes sindicales, como Acuña y Barrionuevo, Moyano pidió no entrar “en ésto de quién se sube y quién se baja”. Además, dijo que Cambiemos busca “vaciar” la marcha: “que el gobierno diga que es la marcha que apoya Cristina es parte del juego de la política. La marcha fue convocada por el sindicato de camioneros”.

“No sé por qué se baja Carlos Acuña, es un dirigente gremial al que respeto. No sé qué implicancia directa tiene que se bajen dirigentes. Para mí, y para los muchos que van a participar, va a ser masiva”

Al ser consultado por las causas judiciales que involucran a su padre, el ex jefe gremial de peajes dijo que todo esto surgió a partir del rechazo de Hugo Moyano a la reforma laboral. “Si no hubiese un enfrentamiento político con el oficialismo, esto no pasaba”, afirmó. “Ocaña ya denunció varias veces y nunca llegó a nada”, remarcó.

Por otro lado, Moyano se refirió a la polémica en torno al ministro de Trabajo, Jorge Triaca. “Lo que pasó con Triaca me parece un escándalo. Que un Ministro de Trabajo tenga empleados no registrados, es igual a que un Ministro de Seguridad robe”, disparó, al tiempo que pidió por la renuncia del fucionario: “creo que Triaca debería dar un paso al costado. Simbólicamente es muy fuerte. El Presidente tiene que decidir si quiere un Ministro que cometió un fraude laboral”.