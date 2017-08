Fabio Zerpa: “Ver un ovni fue un impacto de conciencia que cambió mi vida”

El ufólogo, Fabio Zerpa dialogó con Roberto Di Luciano sobre el fenómeno ovni y recordó que la primera vez que vio un objeto volador no identificado fue en el año 1959. “De niño siempre fui investigador”, aseguró Fabio y se refirió a su libro “Señales en el cielo”, donde resume sus 60 años de trabajo en el área. Además, recordó cuando fue la primera vez que le hablaron sobre la vida subterránea y su trabajo en ese sentido. Puntos Cardinales habló además con Griselda Flesler, Titular de la Unidad de Género de la facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo donde se habilitó el “primer baño sin distinción de género”. Indicó que la idea es generar un espacio de discusión para analizar cosas que “habitualmente naturalizamos”. Además, resaltó que, en especial, la comunidad trans se ve incómoda a la hora de optar por un baño con una distinción en particular “con la que no se sienten definidos”. En otro orden, Roberto también habló con Raúl Restovich. El camionero, de 82 años, relató cómo fue su encuentro con un ovni sobre la ruta 8 en el año 1968.