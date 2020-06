Fabián Vena: “La gente del teatro no tenemos ningún tipo de cobertura”

En diálogo con Rezo por Vos, el actor Fabián Vena, se refirió al impacto de la pandemia en las artes escénicas y a qué tareas de su rutina lo mantienen activo.



El actor confesó que le causa angustia pensar en el impacto de la pandemia en el mundo del teatro, el cine y la televisión. “la gente del teatro no tenemos ningún tipo de cobertura, somos todos independientes”, dijo Vena.

El consagrado interprete explicó que se refugió en la docencia en los últimos meses, en la escuela de teatro que abrió a principios de año y cuyas clases logró mantener a través de las plataformas de reuniones virutales: “Cada día que doy clases, me pego una ducha y me preparo como si fuera a ir al teatro, aunque sea para hacer un zoom. No importa, es igual”.

Vena destacó el rol protector del Estado ante la emergencia desatada por el coronavirus, y calificó

a los planteos que se manifiestan en contra de su avance de “prejuicios” y valoró la presencia del Estado poniendo “el foco en la salud”.

